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Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру продлили меру пресечения

Фото: Судьи Тандыру продлили меру пресечения (facebook.com dbr gov ua)
Автор: Наталья Кава

Печерский райсуд Киева на заседании 17 июля продлил меру пресечения судье Алексею Тандыру. Его подозревают в совершении смертельного ДТП на столичном блокпоста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Известно, что заседание суда началось с ходатайств самого Тандыра. Тот заявил, что ГБР нарушает принцип презумпции невиновности. Подозреваемый обратился в суд с просьбой запретить ГБР нарушать презумпцию невиновности.

Кроме этого, он просил суд узнать, почему через два месяца после отбора до сих пор нет результатов алкогольной экспертизы.

"Мы считаем это нарушением. Обращались везде, однако, к сожалению, никакого ответа не получили", - сказал адвокат Тандыра Олег Юрченко.

Как пояснил прокурор Михаил Доманский, для проведения экспертизы нужно больше времени во избежание неточностей.

"Впрочем, велась видеофиксация на нагрудную камеру. Видно полностью общение. Первые объяснения подозреваемого. То есть весь комплекс доказательств указывает на наличие опьянения у подозреваемого", - сказал он.

Судья Олеся Батрин ходатайство Тандыра о презумпции невиновности поддержала.

При этом адвокаты Тандыра утверждают, что блокпост якобы был неправильно расположен и не имел необходимых указательных знаков. Защита утверждает, что нацгвардейцы якобы нарушили правила и вышли на дорогу раньше.

В своем выступлении Алексей Тандыр назвал риски обвинения необоснованными и попросил изменить меру пресечения на домашний арест.

Однако по решению Печерского райсуда, мера пресечения судьи Тандыру продлена не на 2 месяца, а до 26 августа 2023 года, поскольку 26 августа завершается срок досудебного расследования дела о ДТП на блокпоста.

Подробности ДТП

Ночью 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте.

Тандыра задержали. Сообщалось, что он мог сесть за руль в состоянии опьянения. Судьи объявили подозрение, ему грозит до 10 лет тюрьмы. 27 мая он был арестован на два месяца без возможности внесения залога.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия. Позднее экспертиза подтвердила, что судья находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Больше о резонансном ДТП читайте в материале РБК-Украина.

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