Смертельное ДТП с нацгвардейцем. ГБР завершило расследование против судьи

Завершено досудебное расследование против судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, который спровоцировал смертельное ДТП на блокпосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как пишет ГБР, в ходе расследования было проведено 18 экспертиз, среди которых:

судебно-медицинские;

химические;

технические;

и другие.

"Поскольку судья обладает специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отбора биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что экспертизы подтвердили содержание алкоголя в предоставленном образце. Также состояние опьянения подтверждено выводами других экспертиз.

В частности, доказано:

нарушение правил дорожного движения;

несоблюдение запретов дорожных знаков;

значительное превышение скорости к моменту столкновения.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего. Санкция предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Смертельное ДТП с нацгвардейцем

В ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил 23-летнего бойца Нацгвардии возле одного из блокпостов столицы. К сожалению, нацгвардеец погиб на месте.

Тандыр был задержан, после чего ему объявили о подозрении. Уже 27 мая судью арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

Высший совет правосудия, в свою очередь, временно отстранил Тандыра от осуществления правосудия. Экспертиза тем временем подтвердила, что судья находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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