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Смертельное ДТП с нардепом. Николаенко избрали меру пресечения

Фото: Андрей Николаенко (dostyp com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату Андрею Николаенко меру пресечения. Он насмерть сбил на трассе Киев-Чоп 18-летнюю девушку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Столичный суд направил Андрея Николаенко под круглосуточный домашний арест до 4 января. Также нардепа обязали носить электронный браслет.

Сторона обвинения настаивала на мере пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога.

Напомним, что 7 ноября Печерский районный суд Киева должен был избрать меру пресечения Николаенко. Но судья объявила перерыв в заседании.

Что известно о трагедии

Известно, что 3 ноября в Житомирской области на трассе Киев-Чоп народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

За рулем авто находился народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Позже по поручению генпрокурора нардепу сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей.

По данным следствия, нардеп двигался на автомобиле со скоростью 146 километров в час. Но на том участке трассы разрешенная скорость была максимально 110 километров в час.

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КиевДТППечерский райсуд