Смертельное ДТП на Киевщине: погиб ребенок, пострадали женщины

На Киевщине произошло смертельное ДТП. Авария произошла 9 августа на дороге между селами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.
На автодороге Севериновка - Насташка, недалеко от одноименного села Белоцерковского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Фото: На Киевщине в ДТП погиб ребенок, пострадали женщины (t.me/dsns_telegram)
По данным ГСЧС, сообщение об инциденте поступило в 11:18. Спасатели провели деблокацию двух пострадавших - женщины и ребенка 2013 года рождения, которых передали медикам.
Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался от полученных травм.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались четверо спасателей и одна единица техники.
Местные правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.
Заметим, что 26 июля, стало известно, что во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, находившихся в огражденной зоне.
В результате аварии три человека погибли.
До этого ДТП произошло недалеко от села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, народный депутат Ярослав Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.
Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин умер по дороге в больницу.
