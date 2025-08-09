RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Смертельное ДТП на Киевщине: погиб ребенок, пострадали женщины

Фото: На Киевщине в ДТП погиб ребенок, пострадали женщины (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

На Киевщине произошло смертельное ДТП. Авария произошла 9 августа на дороге между селами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

На автодороге Севериновка - Насташка, недалеко от одноименного села Белоцерковского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

Фото: На Киевщине в ДТП погиб ребенок, пострадали женщины (t.me/dsns_telegram)

По данным ГСЧС, сообщение об инциденте поступило в 11:18. Спасатели провели деблокацию двух пострадавших - женщины и ребенка 2013 года рождения, которых передали медикам.

Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался от полученных травм.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались четверо спасателей и одна единица техники.

Местные правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

ДТП в Украине

Заметим, что 26 июля, стало известно, что во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, находившихся в огражденной зоне.

В результате аварии три человека погибли.

До этого ДТП произошло недалеко от села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, народный депутат Ярослав Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.

Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин умер по дороге в больницу.

Также чем именно запомнился нардеп и что о нем известно можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПКиевская область