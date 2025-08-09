ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Смертельное ДТП на Киевщине: погиб ребенок, пострадали женщины

Суббота 09 августа 2025 13:59
UA EN RU
Смертельное ДТП на Киевщине: погиб ребенок, пострадали женщины Фото: На Киевщине в ДТП погиб ребенок, пострадали женщины (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

На Киевщине произошло смертельное ДТП. Авария произошла 9 августа на дороге между селами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

На автодороге Севериновка - Насташка, недалеко от одноименного села Белоцерковского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

Смертельное ДТП на Киевщине: погиб ребенок, пострадали женщины

Фото: На Киевщине в ДТП погиб ребенок, пострадали женщины (t.me/dsns_telegram)

По данным ГСЧС, сообщение об инциденте поступило в 11:18. Спасатели провели деблокацию двух пострадавших - женщины и ребенка 2013 года рождения, которых передали медикам.

Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался от полученных травм.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались четверо спасателей и одна единица техники.

Местные правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.

ДТП в Украине

Заметим, что 26 июля, стало известно, что во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, находившихся в огражденной зоне.

В результате аварии три человека погибли.

До этого ДТП произошло недалеко от села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, народный депутат Ярослав Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.

Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин умер по дороге в больницу.

Также чем именно запомнился нардеп и что о нем известно можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Киевская область
Новости
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Утренний обстрел Днепра: спасатели показали фото последствий удара
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН