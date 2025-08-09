Смертельное ДТП на Киевщине: погиб ребенок, пострадали женщины

На Киевщине произошло смертельное ДТП. Авария произошла 9 августа на дороге между селами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС.

По данным ГСЧС, сообщение об инциденте поступило в 11:18. Спасатели провели деблокацию двух пострадавших - женщины и ребенка 2013 года рождения, которых передали медикам.

На автодороге Севериновка - Насташка, недалеко от одноименного села Белоцерковского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

ДТП в Украине

Заметим, что 26 июля, стало известно, что во время местных ралли-гонок в центральной Франции автомобиль съехал с трассы и сбил нескольких зрителей, находившихся в огражденной зоне.

В результате аварии три человека погибли.

До этого ДТП произошло недалеко от села Бабухов на Ивано-Франковщине. По предварительным данным, народный депутат Ярослав Рущишин находился за рулем мотоцикла Harley-Davidson.

Во время движения он не смог удержать управление и врезался в трактор, который ехал в том же направлении. От полученных травм Рущишин умер по дороге в больницу.

Также чем именно запомнился нардеп и что о нем известно можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.