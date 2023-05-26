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Смертельное ДТП в Киеве: ВСП завтра рассмотрит вопрос об аресте судьи

Фото: ДТП (facebook com dbr gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Представление о согласии на задержание судьи Алексея Тандыра, устроившего смертельное ДТП в Киеве, будет рассматриваться завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия.

Во время заседания Высшего совета правосудия 27 мая 2023 года планируется рассмотреть представление заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Тандыра.

Высший совет правосудия это коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления. Он дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей, или арестом.

Уже после этого прокуратура имеет право ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения. Однако если такого согласия не будет, то судью нельзя будет арестовать.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, 25 мая поздно вечером судья сбил на блокпосту украинского военного. Он погиб на месте из-за полученных травм.

По данным источника РБК-Украина, за рулем Lexus ES350, который попал в ДТП, находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. В его авто обнаружили бутылку от алкоголя.

Позже выяснилось, что в результате инцидента погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. У него осталась жена и трое детей.

Все детали ДТП можете узнатьв материале РБК-Украина.

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КиевВысший совет правосудияСуд