Смертельное ДТП в Киеве: ВСП завтра рассмотрит вопрос об аресте судьи

Представление о согласии на задержание судьи Алексея Тандыра, устроившего смертельное ДТП в Киеве, будет рассматриваться завтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Высший совет правосудия.
Во время заседания Высшего совета правосудия 27 мая 2023 года планируется рассмотреть представление заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Тандыра.
Высший совет правосудия это коллегиальный, независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления. Он дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей, или арестом.
Уже после этого прокуратура имеет право ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения. Однако если такого согласия не будет, то судью нельзя будет арестовать.
Напомним, 25 мая поздно вечером судья сбил на блокпосту украинского военного. Он погиб на месте из-за полученных травм.
По данным источника РБК-Украина, за рулем Lexus ES350, который попал в ДТП, находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. В его авто обнаружили бутылку от алкоголя.
Позже выяснилось, что в результате инцидента погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. У него осталась жена и трое детей.
Все детали ДТП можете узнатьв материале РБК-Украина.
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