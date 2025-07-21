Смертельное ДТП в Киеве: суд отправил под стражу работника прокуратуры Молочного

Суд избрал меру пресечения для работника прокуратуры Андрея Молочного, который в Киеве сбил женщину на пешеходной зоне и попытался убежать. Его взяли под стражу без залога.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Работника Киевской прокуратуры Андрея Молочного, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, суд взял под стражу без возможности внесения залога.
Таким образом суд полностью поддержал ходатайство прокурора о мере пресечения для главного специалиста отдела прокуратуры.
Руководитель Офиса Генерального прокурора Руслан Кравченко лично возглавил группу прокуроров по этому делу. По его словам, он решил взять дело под контроль, чтобы "ни у кого не было сомнений относительно прозрачности деятельности Офиса генпрокурора".
В ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.
Он наехал на женщину, которая находилась в пешеходной зоне на улице Большой Васильковской. После аварии водитель пытался скрыться, но его оперативно задержали полицейские.
Пострадавшая получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в больнице.
Несколько медиа предполагают, что подозреваемый может быть сыном известного актера и бывшего комика Андрея Молочного, который после 2014 года поддерживал пророссийские нарративы и выехал в РФ.
Андрей Андреевич Молочный, 2001 года рождения, в 2024 году подал декларацию как претендент на должность главного специалиста в отделе кадровой работы и госслужбы Специализированной прокуратуры по вопросам обороны Центрального региона.
В документе он указал местом жительства село Чубинское, расположенное в Бориспольском районе Киевской области. Согласно декларации, в этом населенном пункте Молочный владеет квартирой площадью 77,5 квадратных метров, приобретенной 24 июня 2020 года за 100 тысяч гривен.
В декларации за 2025 год он указал, что его доход от работы в прокуратуре составил 109 609 гривен. Также на его банковских счетах хранятся незначительные средства: 124 гривны в ПУМБ и 577 гривен в Универсал Банке.
Является ли фигурант смертельной аварии в столице сыном известного комика - читайте в материале РБК-Украина.
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