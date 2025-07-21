Смертельное ДТП в Киеве: суд отправил под стражу работника прокуратуры Молочного

Детали смертельного ДТП в Киеве

В ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения.

Он наехал на женщину, которая находилась в пешеходной зоне на улице Большой Васильковской. После аварии водитель пытался скрыться, но его оперативно задержали полицейские.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в больнице.

Несколько медиа предполагают, что подозреваемый может быть сыном известного актера и бывшего комика Андрея Молочного, который после 2014 года поддерживал пророссийские нарративы и выехал в РФ.

Что известно об Андрее Молочном

Андрей Андреевич Молочный, 2001 года рождения, в 2024 году подал декларацию как претендент на должность главного специалиста в отделе кадровой работы и госслужбы Специализированной прокуратуры по вопросам обороны Центрального региона.

В документе он указал местом жительства село Чубинское, расположенное в Бориспольском районе Киевской области. Согласно декларации, в этом населенном пункте Молочный владеет квартирой площадью 77,5 квадратных метров, приобретенной 24 июня 2020 года за 100 тысяч гривен.

В декларации за 2025 год он указал, что его доход от работы в прокуратуре составил 109 609 гривен. Также на его банковских счетах хранятся незначительные средства: 124 гривны в ПУМБ и 577 гривен в Универсал Банке.

Является ли фигурант смертельной аварии в столице сыном известного комика - читайте в материале РБК-Украина.

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