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Смертельное ДТП с судьей в Киеве: суд разрешил принудительную экспертизу

Фото: смертельное ДТП в Киеве (facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего этой ночью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора.

После отказа судьей от освидетельствования на содержание алкоголя и наркотиков, прокуратура подготовила ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов.

"Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное изъятие биологических образцов у судьи, который в ночь на пятницу 26 мая на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии", - пишет пресс-служба.

Смертельное ДТП с участием судьи

Смертельная авария произошла около 23:55, 25 мая. Водитель автомобиля Lexus ES350 сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Как утверждает источник агентства, водителем автомобиля был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.

Мужчина отказался от проведения осмотра на состояние опьянения, однако в его транспорте была обнаружена бутылка от алкоголя. Судья был задержан.

Все подробности смертельного ДТП - в материале агентства.

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КиевДТП