Смертельное ДТП в Киеве: в автомобиле судьи обнаружили бутылку от алкоголя

Как рассказала Сапьян, судья отказался от отбора биологических образцов для проверки, был ли он в состоянии алкогольного или иного наркотического опьянения. Сейчас следствие работает в направлении принудительного отбора образцов.

"Единственное, что из деталей могу сказать то, что при осмотре ДТП и автомобиля, действительно была найдена бутылка от алкоголя", - добавила советник по коммуникациям ГБР.

Смертельное ДТП с участием судьи

В Киеве, около 23:55, произошла авария возле одного из блокпостов. Водитель автомобиля Lexus ES350 сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Согласно данным источников РБК-Украина, водителем автомобиля оказался судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. Мужчина отказался от проведения осмотра на состояние опьянения после чего был задержан.

Правоохранители готовят документы для сообщения виновнику аварии о подозрении, а на месте аварии продолжаются следственные действия.

Все подробности смертельного ДТП - в материале агентства.