Смертельное ДТП в Днепре: стали известны новые подробности

Авария произошла вечером, когда водитель BMW допустил столкновение с Ford, выполнявшим разворот. Поданным источника РБК-Украина водителем BMW был местный житель 2005 года рождения Валерий Олещенко. Его задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Погибшая 10-летняя девочка - дочь военного.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших смерть или тяжкие телесные повреждения).

Следствие уже установило маршрут движения BMW к моменту аварии и получило видеозаписи с камер наблюдения, которые приобщены к материалам дела. Назначен ряд экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая.

Следователи подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству, водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы, а также возможно лишение права управления транспортными средствами сроком до трех лет. Сейчас идет досудебное расследование.