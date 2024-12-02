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Смертельное ДТП в Днепре: стали известны новые подробности

Понедельник 02 декабря 2024 18:53
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Смертельное ДТП в Днепре: стали известны новые подробности Фото: ДТП в Днепре 1 декабря (ГУНП в Днепропетровской области)
Автор: Татьяна Веремеева, Юлия Акимова

Полиция Днепра сообщила о подозрении 19-летнему водителю автомобиля BMW, повлекшему смертельную аварию 1 декабря. В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Авария произошла вечером, когда водитель BMW допустил столкновение с Ford, выполнявшим разворот. Поданным источника РБК-Украина водителем BMW был местный житель 2005 года рождения Валерий Олещенко. Его задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Погибшая 10-летняя девочка - дочь военного.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекших смерть или тяжкие телесные повреждения).

Следствие уже установило маршрут движения BMW к моменту аварии и получило видеозаписи с камер наблюдения, которые приобщены к материалам дела. Назначен ряд экспертиз, среди которых молекулярно-генетическая.

Следователи подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству, водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы, а также возможно лишение права управления транспортными средствами сроком до трех лет. Сейчас идет досудебное расследование.

Напомним, 1 декабря в 19:45 в районе улицы Набережная Заводская в Днепре произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не успел избежать столкновения с автомобилем Ford, совершавшим разворот у остановки "Детский комбинат".

В результате аварии 10-летняя пассажирка автомобиля Ford погибла на месте происшествия, водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Все пострадавшие были госпитализированы.

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