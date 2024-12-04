Смертельное ДТП в Днепре: 17-летнему пассажиру избрали меру пресечения

Смертельное ДТП в Днепре

Напомним, 1 декабря в районе улицы Набережная Заводская в Днепре произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не успел избежать столкновения с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

Позже полиция сообщила о подозрении 19-летнему водителю автомобиля BMW, который устроил смертельную аварию. В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.

Водителю BMW суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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