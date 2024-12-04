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Смертельное ДТП в Днепре: 17-летнему пассажиру избрали меру пресечения

Среда 04 декабря 2024 17:59
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Смертельное ДТП в Днепре: 17-летнему пассажиру избрали меру пресечения Фото: 17-летнему пассажиру BMW, которая совершила смертельное ДТП в Днепре, избрали меру пресечения (npu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Днепре суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему пассажиру BMW, которое 1 декабря столкнулось с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя девочка. 17-летнего парня отправили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По ходатайству Западной окружной прокуратуры города Днепра 17-летнему пассажиру автомобиля BMW избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетнего пассажира авто подозревают в совершении уголовного правонарушения по факту неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Согласно санкции статьи за такое преступление предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

Смертельное ДТП в Днепре

Напомним, 1 декабря в районе улицы Набережная Заводская в Днепре произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не успел избежать столкновения с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

Позже полиция сообщила о подозрении 19-летнему водителю автомобиля BMW, который устроил смертельную аварию. В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford.

Водителю BMW суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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