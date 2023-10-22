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Смертельное ДТП на блокпосту под Киевом: водитель получил подозрение

Фото: водитель сбил военного на блокпосту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На блокпосту возле Киева снова сбили военного. Сейчас водителю сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Водитель уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили правоохранители.

В случае доказывания вины подозреваемому грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП. Во время аварии автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Не первый случай

Это не первое ДТП с участием военных. А именно:

  • 25 июля на блокпосту у станции метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, другого госпитализировали в больницу, еще одного военнослужащего врачи осмотрели на месте. Авария произошла во время комендантского часа.
     
  • 25 мая водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Позже выяснилось, что за рулем был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. На этот момент судья Тандыр находится под стражей.

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КиевДТП