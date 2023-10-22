Смертельное ДТП на блокпосту под Киевом: водитель получил подозрение

На блокпосту возле Киева снова сбили военного. Сейчас водителю сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
"Водитель уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили правоохранители.
В случае доказывания вины подозреваемому грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Напомним, в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП. Во время аварии автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.
Это не первое ДТП с участием военных. А именно:
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