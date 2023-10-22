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Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: стало известно, кто был за рулем авто

Фото: на блокпосту возле Киева насмерть сбили военного (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Водитель автомобиля Honda, который насмерть сбил военного на блокпосте на въезде в Киев в ночь на воскресенье, 22 октября, оказался адвокатом.

Об этом РБК-Украина узнало из собственных источников.

"Ночью 22 октября в Днепровском районе города Киева 45-летний частный адвокат, управляя автомобилем Honda, на блокпосту совершил наезд на 47-летнего военнослужащего ДФТО (добровольческое формирование территориальной общины, - ред.). В результате происшествия военнослужащий погиб", - рассказал источник.

ДТП на блокпосте на въезде в Киев

Еще утром, 22 октября, соцсети взорвались новостью - на блокпосте в Киеве снова сбили военного, он погиб. Уже позже в полиции подтвердили, что смертельная авария действительно произошла. При чем водитель Honda сбил военного, когда резко затормозил из-за грузовика, которого не увидел из-за тумана. Поэтому он оказался на другой, крайней полосе, где и сбил военного. Во время аварии, как отметили в полиции Киева, водитель был трезв.

Это уже третий подобный случай с мая. Еще один случился в июле. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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