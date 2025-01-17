Смертельная доза ради квартиры. В Чернигове двое мужчин годами травили пенсионеров

В Черниговской области разоблачили и задержали преступную группу. Мужчины годами травили одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью ради квартир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Правоохранители рассказали, что двое злоумышленников на протяжении лет использовали определенную "схему":
"Оперативники и следователи разоблачили организаторов преступной схемы и предотвратили убийство 66-летнего черниговца, который имеет инвалидность по зрению", - сообщили в Национальной полиции.
Оперативники установили, что 44-летний и 34-летний черниговцы подыскивали людей, которые находятся в уязвимом состоянии, и склоняли их к совместному употреблению алкоголя.
"Мошенники регулярно приносили потерпевшим спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества (метиловый спирт). Злоумышленники убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью, а получив соответствующие документы, добавляли смертельную дозу лекарств в алкоголь и поили им владельцев имущества", - объяснили правоохранители.
Спиртосодержащие вещества, найденные правоохранителями (фото: npu.gov.ua)
Отмечается, что сообщники были задержаны оперативниками (при силовой поддержке спецподразделения КОРД) при попытке напоить очередного потерпевшего спиртосодержащим ядовитым веществом.
Один из задержанных мужчин (фото: npu.gov.ua)
В результате санкционированных обысков у фигурантов дела изъяли:
Паспорта украинцев (фото: npu.gov.ua)
Документы на имущество (фото: npu.gov.ua)
Карточки, изъятые у злоумышленников (фото: npu.gov.ua)
Мобильные телефоны (фото: npu.gov.ua)
Валюта (фото: npu.gov.ua)
Оружие, найденное полицией (фото: npu.gov.ua)
Следователи ГУНП в Черниговской области объявили обоим злоумышленникам подозрения в покушении на убийство группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и расследуют совершение мошенничества в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ).
Уточняется, что подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
"Продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает всех пострадавших от действий преступной группы. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, что группировку мошенников, которые переписывали на себя недвижимость, разоблачили в Киеве.
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