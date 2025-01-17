Смертельная доза ради квартиры. В Чернигове двое мужчин годами травили пенсионеров

В Черниговской области разоблачили и задержали преступную группу. Мужчины годами травили одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью ради квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что известно о преступной группе и квартирной "схеме"

Правоохранители рассказали, что двое злоумышленников на протяжении лет использовали определенную "схему":

входили в доверие к одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью;

переписывали на себя их жилье;

после этого - давали хозяевам смертельную дозу яда.

"Оперативники и следователи разоблачили организаторов преступной схемы и предотвратили убийство 66-летнего черниговца, который имеет инвалидность по зрению", - сообщили в Национальной полиции.

Оперативники установили, что 44-летний и 34-летний черниговцы подыскивали людей, которые находятся в уязвимом состоянии, и склоняли их к совместному употреблению алкоголя.

"Мошенники регулярно приносили потерпевшим спиртное, в которое добавляли сильнодействующие лекарственные препараты и вредные вещества (метиловый спирт). Злоумышленники убеждали потерпевших оформить доверенность на распоряжение их недвижимостью, а получив соответствующие документы, добавляли смертельную дозу лекарств в алкоголь и поили им владельцев имущества", - объяснили правоохранители.

Спиртосодержащие вещества, найденные правоохранителями (фото: npu.gov.ua)

Отмечается, что сообщники были задержаны оперативниками (при силовой поддержке спецподразделения КОРД) при попытке напоить очередного потерпевшего спиртосодержащим ядовитым веществом.

Один из задержанных мужчин (фото: npu.gov.ua)

В результате санкционированных обысков у фигурантов дела изъяли:

бутылки со спиртосодержащими веществами;

сильнодействующие таблетки;

определенное количество паспортов граждан;

Паспорта украинцев (фото: npu.gov.ua)

документы на имущество (доверенности, завещания, поручения, заявления, договоры купли-продажи);

Документы на имущество (фото: npu.gov.ua)

пенсионные удостоверения;

десятки банковских карточек;

Карточки, изъятые у злоумышленников (фото: npu.gov.ua)

мобильные телефоны;

Мобильные телефоны (фото: npu.gov.ua)

деньги;

Валюта (фото: npu.gov.ua)

винтовку;

гладкоствольное ружье с патронами.

Оружие, найденное полицией (фото: npu.gov.ua)

Следователи ГУНП в Черниговской области объявили обоим злоумышленникам подозрения в покушении на убийство группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и расследуют совершение мошенничества в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УКУ).

Уточняется, что подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

"Продолжается досудебное расследование, в рамках которого полиция устанавливает всех пострадавших от действий преступной группы. Процессуальное руководство осуществляет Черниговская областная прокуратура", - подытожили в полиции.