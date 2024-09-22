"Смертельная ангина". В Минздраве рассказали, как уберечь себя от дифтерии

Возбудителем является бактерия Corynebacterium diphtheriae, которая передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании, поцелуях, а также через контакт с загрязненными предметами, такими как посуда, игрушки или поверхности.

Самой эффективной защитой от дифтерии является вакцинация. Хотя вакцинированные люди также могут заболеть, течение болезни у них намного легче. В то время как около 20% невакцинированных пациентов умирают, даже получая своевременное лечение. Особенно высокий уровень смертности наблюдается среди детей до 5 лет и взрослых старше 40 лет.

Симптомы

Через 2-5 дней после заражения дифтерией могут возникнуть следующие симптомы:

серая или белая пленка на миндалинах и в горле (фибринозные пленки);

боль в горле и охриплость голоса;

громкий «лающий» кашель;

увеличение лимфатических узлов на шее;

отек шеи;

затрудненное дыхание;

выделения из носа;

лихорадка и озноб;

общая слабость и усталость.

Если дифтерию не лечить, она может вызвать серьезные осложнения, такие как:

проблемы с дыханием;

повреждение сердца;

поражение нервной системы.

Особенно опасно поражение токсином нервов, контролирующих дыхательные мышцы, поскольку это может привести к их параличу и даже к остановке дыхания.

Лечение

Всех больных дифтерией необходимо немедленно госпитализировать, даже если болезнь имеет легкое течение. Основным методом лечения является введение противодифтерийной сыворотки, которая нейтрализует токсин в крови. Также применяется антибактериальная терапия для борьбы с инфекцией.

Когда делать прививку?

Вакцинация против дифтерии начинается еще в грудном возрасте. Первые три дозы вакцины АКДС вводят в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводят первую ревакцинацию. Следующие ревакцинации происходят в 6 и 16 лет, а затем повторяются каждые 10 лет.

Если ребенок пропустил первую прививку

Даже если ребенок пропустил свои первые дозы вакцины, ему все равно нужно пройти вакцинацию. Ваш семейный врач подскажет, как действовать, учитывая количество прививок и возраст ребенка. Алгоритм бесплатной вакцинации отличается для детей до и после 7 лет, но при соблюдении количества доз и правильных интервалов вакцина обеспечивает надежную защиту.

Должны ли вакцинироваться взрослые, не знающие о своих прививках?

Да, взрослым обязательно нужно вакцинироваться. Если вы не уверены в наличии прививок против дифтерии, обратитесь к семейному врачу. Он составит для вас график бесплатной вакцинации, чтобы за семь месяцев вы получили все три дозы первичного курса вакцинации.