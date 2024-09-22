"Смертельная ангина". В Минздраве рассказали, как уберечь себя от дифтерии

Дифтерия - это серьезное инфекционное заболевание, которое в основном поражает слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При осложнениях болезнь может негативно влиять на сердце, нервную систему и почки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".
Возбудителем является бактерия Corynebacterium diphtheriae, которая передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании, поцелуях, а также через контакт с загрязненными предметами, такими как посуда, игрушки или поверхности.
Самой эффективной защитой от дифтерии является вакцинация. Хотя вакцинированные люди также могут заболеть, течение болезни у них намного легче. В то время как около 20% невакцинированных пациентов умирают, даже получая своевременное лечение. Особенно высокий уровень смертности наблюдается среди детей до 5 лет и взрослых старше 40 лет.
Через 2-5 дней после заражения дифтерией могут возникнуть следующие симптомы:
Если дифтерию не лечить, она может вызвать серьезные осложнения, такие как:
Особенно опасно поражение токсином нервов, контролирующих дыхательные мышцы, поскольку это может привести к их параличу и даже к остановке дыхания.
Всех больных дифтерией необходимо немедленно госпитализировать, даже если болезнь имеет легкое течение. Основным методом лечения является введение противодифтерийной сыворотки, которая нейтрализует токсин в крови. Также применяется антибактериальная терапия для борьбы с инфекцией.
Вакцинация против дифтерии начинается еще в грудном возрасте. Первые три дозы вакцины АКДС вводят в возрасте 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводят первую ревакцинацию. Следующие ревакцинации происходят в 6 и 16 лет, а затем повторяются каждые 10 лет.
Даже если ребенок пропустил свои первые дозы вакцины, ему все равно нужно пройти вакцинацию. Ваш семейный врач подскажет, как действовать, учитывая количество прививок и возраст ребенка. Алгоритм бесплатной вакцинации отличается для детей до и после 7 лет, но при соблюдении количества доз и правильных интервалов вакцина обеспечивает надежную защиту.
Да, взрослым обязательно нужно вакцинироваться. Если вы не уверены в наличии прививок против дифтерии, обратитесь к семейному врачу. Он составит для вас график бесплатной вакцинации, чтобы за семь месяцев вы получили все три дозы первичного курса вакцинации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как распознать и не заболеть горячкой Западного Нила.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.