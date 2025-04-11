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Смерть женщины на Буковине: полиция отрицает побег подозреваемого, следствие продолжается

Пятница 11 апреля 2025 15:59
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Смерть женщины на Буковине: полиция отрицает побег подозреваемого, следствие продолжается Фото: Дело о смерти молодой женщины на Буковине расследует полиция (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Смерть 27-летней жительницы Буковины, которая попала в больницу с многочисленными травмами, расследует полиция. Уже допросили свидетелей, назначили экспертизы и опровергают слухи о побеге вероятного подозреваемого.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

В Черновицкой области полиция расследует обстоятельства смерти 27-летней женщины, которая 10 апреля умерла в больнице после избиения. Правоохранители опровергают слухи о побеге подозреваемого - по одной из версий, знакомый буковинки, вероятно причастный к преступлению, находится на месте.

Что известно об избиении женщины

Инцидент произошел вечером 5 апреля в поселке Глубокая. В полицию поступило сообщение о травмировании местной жительницы. Женщину госпитализировали с многочисленными ушибами, гематомами и серьезными телесными повреждениями.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). После смерти женщины дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 121 УКУ - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Что уже узнали в полиции

Во время брифинга 11 апреля заместитель начальника следственного управления полиции Черновицкой области Сергей Бузумурга заявил, что в рамках расследования уже допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз и проводятся все необходимые следственные действия. Он подчеркнул: информация о якобы побеге подозреваемого не соответствует действительности.

"Мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы, которая определит окончательную причину смерти. После завершения всестороннего и объективного расследования будет предоставлена окончательная правовая квалификация события", - отметил подполковник полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в частной стоматологической клинике Киева трагически умер 7-летний мальчик после введения анестезии. Несмотря на двухчасовые реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось. Полиция начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих обязанностей. Клиника отстранила врача-анестезиолога и проводит внутреннее расследование.

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Национальная полиция Черновицкая область Буковина
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