Смерть женщины на Буковине: полиция отрицает побег подозреваемого, следствие продолжается

Смерть 27-летней жительницы Буковины, которая попала в больницу с многочисленными травмами, расследует полиция. Уже допросили свидетелей, назначили экспертизы и опровергают слухи о побеге вероятного подозреваемого.

В Черновицкой области полиция расследует обстоятельства смерти 27-летней женщины, которая 10 апреля умерла в больнице после избиения. Правоохранители опровергают слухи о побеге подозреваемого - по одной из версий, знакомый буковинки, вероятно причастный к преступлению, находится на месте.

Что известно об избиении женщины

Инцидент произошел вечером 5 апреля в поселке Глубокая. В полицию поступило сообщение о травмировании местной жительницы. Женщину госпитализировали с многочисленными ушибами, гематомами и серьезными телесными повреждениями.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение). После смерти женщины дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 121 УКУ - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Что уже узнали в полиции

Во время брифинга 11 апреля заместитель начальника следственного управления полиции Черновицкой области Сергей Бузумурга заявил, что в рамках расследования уже допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз и проводятся все необходимые следственные действия. Он подчеркнул: информация о якобы побеге подозреваемого не соответствует действительности.

"Мы ожидаем результатов судебно-медицинской экспертизы, которая определит окончательную причину смерти. После завершения всестороннего и объективного расследования будет предоставлена окончательная правовая квалификация события", - отметил подполковник полиции.

Досудебное расследование продолжается.