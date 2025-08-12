Смерть на Всемирных играх: итальянского спортсмена нашли без сознания на дистанции

Инцидент во время финала

8 августа Дебертолис выступал в финале мужских соревнований по спортивному ориентированию. Забег проходил при температуре более +30°C. На середине дистанции спортсмен потерял сознание и не смог продолжить выступление.

Сначала в официальных протоколах его обозначили, как не финишировавшего - вместе еще с 11-ю участниками. Но после того, как атлет не давал о себе знать, начали поиски и нашли без сознания на соревновательной трассе.

Четыре дня борьбы за жизнь

Организаторы сообщили, что итальянцу оказали экстренную медицинскую помощь и доставили в одно из ведущих лечебных учреждений Китая. Однако 12 августа, через четыре дня после инцидента, спортсмен умер. Причина смерти пока не установлена.

29-летний Дебертолис представлял национальную сборную Италии на чемпионатах и этапах Кубка мира по спортивному ориентированию. В 2022 году он помог команде занять пятое место в финале Кубка мира в эстафете.