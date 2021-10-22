Смерть українки під час зйомок фільму в США: реакція МЗС

За його словами, МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

"Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу", - зазначив Ніколенко.

Що відомо про Галину Хатчінс

Хатчінс має ступінь магістра міжнародної журналістики Київського національного університету і раніше працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних фільмах в Європі.

Переїхавши в США, Хатчинс в 2015 році закінчила Американський інститут кіно. Відома своєю роботою над фільмами "Заклятий ворог" (2020), "Blindfire" (2020) і "Дорогенька" (2019).

На зйомках вестерну "Іржа" актор Алек Болдуїн здійснив постріл з вогнепальної зброї. Внаслідок загинула оператор Галина Хатчінс, режисер картини Джоел Соуза був поранений і перебуває у критичному стані.