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Смерть туриста при сходженні на Говерлу: поліція відкрила справу

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Субота 15 січня 2022 17:39
Смерть туриста при сходженні на Говерлу: поліція відкрила справу Фото: при сходженні на Говерлу загинула туристка (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

При сходженні на Говерлу загинула туристка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, о 13: 40 на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу три людини зрушили в обрив.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в результаті падіння 57-річна жінка загинула, а 32-річна жінка і 34-річний чоловік травмувалися. Після падіння жінка зателефонувала рятувальникам і повідомити про те, що трапилося.

Всі туристи жителі Одеської області.

"Хід проведення пошуково-рятувальних робіт був ускладнений складними погодними умовами і сильним поривчастим вітром. О 14:40 рятувальники доставили постраждалого чоловіка в базу Заросляк і передали медикам, а о 15: 50 - транспортували постраждалу жінку", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оглянули тіло загиблої та не виявили слідів насильницької смерті

Поліцейські кваліфікували смерть жінки за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, сьогодні при сходженні на Говерлу загинув один турист, ще двоє отримали травми.

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Говерла Карпаты Кримінальна справа
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