Смерть туриста при сходженні на Говерлу: поліція відкрила справу
При сходженні на Говерлу загинула туристка. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.
За даними правоохоронців, о 13: 40 на лінію "102" надійшло повідомлення від рятувальників, що на синьому маршруті при сходженні на Говерлу три людини зрушили в обрив.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що в результаті падіння 57-річна жінка загинула, а 32-річна жінка і 34-річний чоловік травмувалися. Після падіння жінка зателефонувала рятувальникам і повідомити про те, що трапилося.
Всі туристи жителі Одеської області.
"Хід проведення пошуково-рятувальних робіт був ускладнений складними погодними умовами і сильним поривчастим вітром. О 14:40 рятувальники доставили постраждалого чоловіка в базу Заросляк і передали медикам, а о 15: 50 - транспортували постраждалу жінку", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці оглянули тіло загиблої та не виявили слідів насильницької смерті
Поліцейські кваліфікували смерть жінки за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".
Нагадаємо, сьогодні при сходженні на Говерлу загинув один турист, ще двоє отримали травми.