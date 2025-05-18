Смерть в ТЦК Харькова: военные впервые прокомментировали ситуацию

В Харькове мужчина погиб после падения из окна здания ТЦК. Военные отрицают слухи о насилии и призывают воздержаться от распространения непроверенной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский ОТЦК и СП.
"В сети распространяется сообщение о якобы убийстве военнослужащими ТЦК и СП гражданского гражданина в Харькове", - отметили в центре.
Зато сотрудники ТЦК рассказали, как все было. По их словам, при осуществлении мероприятий оповещения военнослужащими районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с сотрудниками Национальной полиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки военно-учетных документов.
"Мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался проследовать в отдел полиции. Зато гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было", - пояснили военные.
Однако, как сообщили в ТЦК, вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП.
"На место происшествия были вызваны правоохранители, для проведения следственных действий. Во время предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания", - отметили в центре.
Командование и личный состав ТЦК и СП заявило, что оказывают максимальное содействие проведению расследования для выяснения всех обстоятельств.
А также, до завершения следственных действий настойчиво призвали граждан и представителей СМИ не делать предварительных выводов, соблюдать информационную гигиену.
"Проверяйте информацию и воздерживайтесь от потребления непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений", - отметили в ТЦК.
Заметим, ранее сообщалось, что 12 мая в Харькове мужчина 39 лет погиб после того, как выпрыгнул из окна третьего этажа территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
Полиция начала уголовное производство по данному делу.
Все, что известно об этой ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.
Однако, отметим, что это не первый подобный случай в Украине. К примеру, в конце мая прошлого года на Закарпатье в помещении одного из военкоматов области умер мужчина.
В ТЦК тогда объясняли, что он был годен к службе, но его состояние резко ухудшилось.
А незадолго до этого, в Тернопольской области умер 49-летний мужчина после многодневного пребывания в ТЦК. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были найдены ушибы и синяки.
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