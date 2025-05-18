Смерть в ТЦК Харькова: военные впервые прокомментировали ситуацию

"В сети распространяется сообщение о якобы убийстве военнослужащими ТЦК и СП гражданского гражданина в Харькове", - отметили в центре.

Зато сотрудники ТЦК рассказали, как все было. По их словам, при осуществлении мероприятий оповещения военнослужащими районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с сотрудниками Национальной полиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки военно-учетных документов.

"Мужчина был без документов, о себе информацию не предоставлял, а также отказался проследовать в отдел полиции. Зато гражданин добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП. Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было", - пояснили военные.

Однако, как сообщили в ТЦК, вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП.

"На место происшествия были вызваны правоохранители, для проведения следственных действий. Во время предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания", - отметили в центре.

Командование и личный состав ТЦК и СП заявило, что оказывают максимальное содействие проведению расследования для выяснения всех обстоятельств.

А также, до завершения следственных действий настойчиво призвали граждан и представителей СМИ не делать предварительных выводов, соблюдать информационную гигиену.

"Проверяйте информацию и воздерживайтесь от потребления непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений", - отметили в ТЦК.