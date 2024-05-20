Смерть Раиси будет иметь тяжелые последствия для смены верховного лидера Ирана, - ISW

По данным института, Раиси считался одним из главных претендентов на то, чтобы сменить Али Хаменеи на посту верховного лидера Ирана.

Хаменеи назначил Раиси на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал его на президентских выборах в августе 2021 года.

"Следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конечном итоге не изменит нынешнюю траекторию режима, направленную на более жесткую и консервативную внутреннюю политику и более агрессивную региональную политику", - считают аналитики ISW.