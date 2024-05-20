Смерть Раиси будет иметь тяжелые последствия для смены верховного лидера Ирана, - ISW

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси будет иметь тяжелые последствия для передачи власти верховного лидера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
По данным института, Раиси считался одним из главных претендентов на то, чтобы сменить Али Хаменеи на посту верховного лидера Ирана.
Хаменеи назначил Раиси на должность главы судебной системы в 2019 году и поддержал его на президентских выборах в августе 2021 года.
"Следующие несколько дней могут изменить ближайшую и долгосрочную динамику режима, включая преемственность верховного лидера. Однако смерть Раиси в конечном итоге не изменит нынешнюю траекторию режима, направленную на более жесткую и консервативную внутреннюю политику и более агрессивную региональную политику", - считают аналитики ISW.
В минувшую субботу, 19 мая, ряд информационных агентств сообщили о жесткой посадке вертолета, на борту которого находился глава Исламской Республики Иран.
Спасательная операция по поиску вертолета продлилась более 10 часов. Согласно сообщениям СМИ, один из пассажиров вертолета предположительно выходил на связь. Позднее для поисков иранского президента Турция направила беспилотный летательный аппарат, который обнаружил обломки вертолета.
В результате авиакатастрофы погиб президент Ирана Ибрагим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.
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