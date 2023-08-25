RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Смерть Пригожина показала, что Путину нельзя доверять, - Резников

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Возможная смерть основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина является доказательством того, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Welt.

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало всему миру: если Путин решается на какое-то соглашение с кем-то и нарушает это соглашение, значит, ему больше нельзя доверять", - подчеркнул чиновник. 

Резников отметил, что сейчас чиновники Кремля "ведут себя как бандиты и преступники". 

По словам министра обороны, он не считает, что гибель Пригожина каким-либо образом может повлиять на ход войны в Украине. 

"Группы "Вагнера", которую еще год назад можно было рассматривать как серьезную силу, фактически уже нет. Они разбиты", - добавил Резников. 

Что предшествовало

Напомним, 23 августа вечером в Тверской области упал бизнес-джет. По неподтвержденной информации, он принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. 

В результате инцидента никто не выжил. На борту находились три пилота и семь пассажиров. 

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился и Пригожин. Официальных сообщений о его смерти пока нет. 

Одной из версий падения самолета, которую распространяют в сети, является сбитие системами противовоздушной обороны. 

Стоит заметить, что еще в июне власти РФ разрешили Пригожину с "вагнеровцами" переехать в Беларусь после неудачной попытки государственного переворота. 

Более детально об авиакатастрофе можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Пригожин