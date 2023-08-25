Смерть Пригожина показала, что Путину нельзя доверять, - Резников

"Смерть Пригожина ослабила Путина. Потому что это показало всему миру: если Путин решается на какое-то соглашение с кем-то и нарушает это соглашение, значит, ему больше нельзя доверять", - подчеркнул чиновник.

Резников отметил, что сейчас чиновники Кремля "ведут себя как бандиты и преступники".

По словам министра обороны, он не считает, что гибель Пригожина каким-либо образом может повлиять на ход войны в Украине.

"Группы "Вагнера", которую еще год назад можно было рассматривать как серьезную силу, фактически уже нет. Они разбиты", - добавил Резников.

Что предшествовало

Напомним, 23 августа вечером в Тверской области упал бизнес-джет. По неподтвержденной информации, он принадлежал основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

В результате инцидента никто не выжил. На борту находились три пилота и семь пассажиров.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился и Пригожин. Официальных сообщений о его смерти пока нет.

Одной из версий падения самолета, которую распространяют в сети, является сбитие системами противовоздушной обороны.

Стоит заметить, что еще в июне власти РФ разрешили Пригожину с "вагнеровцами" переехать в Беларусь после неудачной попытки государственного переворота.

Более детально об авиакатастрофе можете узнать в материале РБК-Украина.