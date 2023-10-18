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Смерть не подтверждена, но с командующим ЧФ РФ "точно не все в порядке", - Юсов

Фото: командующий ЧФ РФ Виктор Соколов (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Смерть командующего Черноморского флота России Виктора Соколова, который, по сообщениям, якобы погиб в результате удара украинской крылатой ракеты по его штабу в прошлом месяце, остается неподтвержденной.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Post.

Юсов заявил, что "до сих пор нет подтверждения" "ликвидации" адмирала Виктора Соколова.

"Что является доказанным фактом, так это то, что было ликвидировано много "медных фуражек", в том числе и командный состав ЧФ... Что касается Соколова, то с ним точно не все в порядке. Если и как только его смерть будет подтверждена, мы обязательно проинформируем общественность", – пояснил он.

Что известно о Соколове

Судьба Соколова оставалась загадкой с момента украинского удара по штабу Черноморского флота 22 сентября.

Силы специальных операций (ССО) Украины объявили 25 сентября, что Соколов был среди 34 офицеров, погибших во время атаки.

Однако уже позже Служба безопасности Украины сообщила, что "выясняет" детали нападения, заявив, что "многие погибшие еще не идентифицированы, поскольку части тел были разбросаны".

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