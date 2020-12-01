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Смерть пацієнтів на ШВЛ: комісія підозрює адміністрацію лікарні у халатності

Львівська область, Вівторок 01 грудня 2020 22:14
Смерть пацієнтів на ШВЛ: комісія підозрює адміністрацію лікарні у халатності
Фото: лікарняна палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитро Левицький

Урядова комісія зробила попередні висновки щодо смерті пацієнтів, підключених до апаратів штучного дихання, через знеструмлення Жовківської лікарні у Львівській області. Керівництво медзакладу підозрюють у халатності.

Про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація.

Комісія вважає, що у момент знеструмлення медпрацівники лікарні надавали пацієнтам допомогу у повному обсязі, а от керівництво закладу не зробило нічого, щоб під'єднати хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення.

Комісія підготувала звернення до Жовківської районної ради, яка є власником лікарні, з ініціативою звільнення керівництва медичного закладу. Також керівництво лікарні має негайно напрацювати алгоритм дій на випадок знеструмлення.

"Департамент ОДА проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим. За результатами такої оцінки зможемо зрозуміти, чи ці випадки смерті пов’язані із відключенням енергії", - зазначили в ОДА.

Нагадаємо, на вихідних у місті Жовква через відсутність електрики померли два пацієнти, які перебували на апаратах ШВЛ. Через це поліція порушила кримінальну справу.

Після цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуацію в Жовківській лікарні перевірить урядова комісія. Степанов додав, що лікарі закладу намагалися врятувати пацієнтів.

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