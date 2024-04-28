Смерть Навального. WSJ раскрыло данные разведслужбы США о "роли" Путина

Американские спецслужбы обнародовали новый отчет, в котором отмечается, что российский диктатор Владимир Путин не планировал убивать оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечается в докладе, американские спецслужбы установили, что Путин, скорее всего, не отдавал приказа убить Навального в феврале, хотя это не освобождает его от ответственности.
Вывод был согласован должностными лицами Центрального разведывательного управления, Офиса директора национальной разведки и разведывательного подразделения Госдепартамента США.
По данным издания, оценка американской разведки основывается на ряде секретных разведывательных данных, общедоступных фактах и том, как время смерти Навального затмило переизбрание Путина на второй срок.
Источники The Wall Street Journal не сказали, оценили ли США, как именно умер Навальный, хотя сообщалось, что он скончался от "синдрома внезапной смерти", который является общим термином, используемым для описания различных сердечных синдромов.
В то же время давний союзник Навального Леонид Волков опроверг оценку американской разведки и сказал, что все, кто утверждает, что Путин не знал о смерти Навального, "явно ничего не понимают в том, как управляется современная Россия".
"Идея о том, что Путин не был проинформирован и не одобрил убийство Навального, просто смешна", - сказал он.
Навальный находился в тюрьме с 2021 года, когда он вернулся в Россию, выздоровев после отравления, в котором он обвинил Владимира Путина. Диктатор отрицал эти обвинения.
16 февраля 2024 года политик умер в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения. Смерть политика шокировала мир, и в ней сразу же обвинили Путина.
О причинах смерти Навального официально не сообщалось. Российские СМИ предположили, что он ушел из жизни из-за отрыва тромба.
Подробнее о смерти политика в авторском материале РБК-Украина "Убийство, которое позволил себе Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.