Смерть Навального. WSJ раскрыло данные разведслужбы США о "роли" Путина

Как отмечается в докладе, американские спецслужбы установили, что Путин, скорее всего, не отдавал приказа убить Навального в феврале, хотя это не освобождает его от ответственности.

Вывод был согласован должностными лицами Центрального разведывательного управления, Офиса директора национальной разведки и разведывательного подразделения Госдепартамента США.

По данным издания, оценка американской разведки основывается на ряде секретных разведывательных данных, общедоступных фактах и том, как время смерти Навального затмило переизбрание Путина на второй срок.

Источники The Wall Street Journal не сказали, оценили ли США, как именно умер Навальный, хотя сообщалось, что он скончался от "синдрома внезапной смерти", который является общим термином, используемым для описания различных сердечных синдромов.

В то же время давний союзник Навального Леонид Волков опроверг оценку американской разведки и сказал, что все, кто утверждает, что Путин не знал о смерти Навального, "явно ничего не понимают в том, как управляется современная Россия".

"Идея о том, что Путин не был проинформирован и не одобрил убийство Навального, просто смешна", - сказал он.