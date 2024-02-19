Смерть Навального может ухудшить отношения Сербии с Россией, - Вучич

Он заявил, что был в ужасе от новости о смерти Навального - критика режима президента РФ Владимира Путина. И добавил, что сейчас отношение Сербии к России следует рассматривать в контексте развития ситуации в Украине и результатов президентских выборов в США.

Это был первый случай, когда президент Сербии публично высказался о смерти Навального.

В то же время, отметил Вучич, Сербия все еще не обсуждает введение санкций против России.

Несмотря на войну России, Вучич до сих пор поддерживал хорошие отношения с Кремлем и одновременно пытался приблизить свою страну к вступлению в ЕС.

Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась ввести санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Смерть Алексея Навального

В пятницу, 16 февраля, 47-летний российский оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание во время прогулки в арктической колонии "Полярный волк", где отбывал трехлетний срок заключения.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о смерти политика.

Официальные причины смерти Навального до сих пор не названы. Рассматриваются два варианта. РосСМИ вероятной причиной назвали отрыв тромба.

Тем временем на днях Сербия получила очередную партию оружия от России, несмотря на международные санкции за полномасштабное вторжение в Украину.

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