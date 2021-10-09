Смерть нардепа, призначення нового спікера і чергова справа проти Медведчука: новини за 8 жовтня

В Києві помер народний депутат Антон Поляков, Руслан Стефанчук став новим спікером Верховної ради, Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 8 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Стефанчук став новим спікером Ради: рішення нардепів

Народні депутати обрали нового спікера Ради. Ним став Руслан Стефанчук, який до цього був на посаді віце-спікера. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання. Парламентарі підтримали призначення Стефанчука 261 голосом.

Детальніше про те, як голосували нардепи – в матеріалі РБК-Україна.

В Києві помер нардеп Антон Поляков

Народний депутат Антон Поляков помер в Києві вночі 8 жовтня. Як стало відомо, близько третьої години ночі нардеп зловив таксі недалеко від зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі. У таксі йому стало погано. Машину з нардепом зупинила поліція за порушення ПДР. Поляков був без свідомості, медики не змогли його реанімувати. Всі цінні речі були при ньому.

Наразі є дві версії причини його смерті: хронічне захворювання, а також отруєння: як самостійно, так і іншою особою. Детальніше про те, що відомо про смерть Полякова - в матеріалі РБК-Україна.

Медведчуку оголосили нову підозру

Народному депутату України Віктору Медведчуку оголосили нову підозру. Його вже підозрюють у держзраді. Нова підозра в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Йдеться про те, що українська сторона на поставках вугілля профінансувала проросійських терористів на окупованому Донбасі на 200 млн гривень. У справі фігурують також вищі посадові особи України та Нацбанку. Прокуратура проситиме для Медведчука тримання під вартою. Також проситимуть призначити альтернативу у вигляді застави на суму 1 млрд гривень.

Мецгеру вручили нову підозру, прокуратура в суді буде просити арешт голови Укрексімбанку

Голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру вручили нову підозру у справі нападу на журналістів програми "Схеми". Його підозрюють в обмеженні пересування журналістів. Про це повідомила в коментарі РБК-Україна спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

Вона повідомила, що прокуратура проситиме суд відправити Мецгера під цілодобовий домашній арешт. Крім того, сьогодні Мецгеру вручили ще одну підозру - за ч.2 ст. 146 ККУ.

На півночі Афганістану стався вибух у шиїтській мечеті. Десятки загиблих

На півночі Афганістану у великому місті Кундуз стався вибух у шиїтській мечеті. На даний момент інформація про кількість жертв від різних джерел істотно різниться. За словами очевидців, загинули близько 100 осіб, ще кілька десятків поранені. У той же час інші місцеві ЗМІ пишуть про близько 30 загиблих і 70 поранених.

Вибух прогримів при великій присутності людей на п'ятничній молитві. За попередніми даними, терорист-смертник привів у дію бомбу всередині мечеті.

Нобелівська премія 2021 року: список імен всіх лауреатів

Норвезький нобелівський комітет оголосив лауреатів Нобелівської премії.

Нобелівську премію з літератури отримав письменник Абдулразак Гурна "за його безкомпромісне і жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців в прірви між культурами і континентами".

Нобелівську премію з хімії отримали Бенджамін Лист і Девід В. Макміллан "за розвиток асиметричного органокаталіза".

Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі "за новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем".

Нобелівську премію з медицини отримали Девід Джуліус і Ардем Патапутіан "за відкриття рецепторів температури і дотику".

Нобелівську премію миру отримали Марія Рессо і Дмитро Муратов "за зусилля щодо захисту свободи вираження думок, який є передумовою демократії і міцного миру".

Буде сонячно, але вночі вдарять морози: прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні на вихідних 9-10 жовтня буде сухою, але холодною. Зокрема, стовпчики термометрів вночі у більшості областей опустяться до позначки 0...+2 градуси.

Детальніше про погоду на вихідних – в матріалі Styler.