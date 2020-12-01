Смерть Марадони: поліція прийшла з обшуками до його психіатра

У вівторок, 1 грудня, поліція Буенос-Айреса прийшла з обшуками до офісу психіатра Агустіни Косачов, яка допомагала Дієго Марадоні в останні тижні його життя. Косачов лікувала відомого футболіста спільно з нейрохірургом

Про це повідомляє агенство Infobae.

Обшуки проходять в рамках розслідування можливої причетності лікарів Марадони до його смерті. Косачов була однією з перших, хто підтвердив, що Марадона лежав без ознак життя у своїй кімнаті.

Як пише Infobae, джерела стверджують, що Косачов, яка відповідала за психічне здоров'я Марадони після операції на мозку, може бути винною у його смерті.

"Це не виключається, це можливо", - розповів знайомий зі справою співрозмовник Infobae.

Тому сьогодні правоохоронці прийшли до офісу психіатра, щоб вилучити носії інформації та документи, які стосуються Марадони та його лікування.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада. Йому було 60 років. На початку листопада Марадона переніс операцію на головному мозку. 11 листопада він був виписаний з лікарні.

Як писало РБК-Україна, днями поліція почала розслідування щодо особистого лікаря Марадони Леопольдо Луке та провела ряд обшуків вдома та у його клініці. Лікаря підозрюють у ненавмисному вбивстві футболіста.