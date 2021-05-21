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Смерть Марадони: 7 медиків звинуватили у "звичайному вбивстві з можливим умислом"

Автор: Андрій Василюк

Сімом медичним працівникам в Аргентині пред'явлено звинувачення у "простому вбивстві з можливим умислом" легендарного футболіста Дієго Марадони. Їм загрожує від восьми до 25 років в'язниці.

Про це повідомляє ESPN.

Прокуратура в Сан-Ісідро, Аргентина, попросила суд заборонити підозрюваним виїжджати з країни.

Марадона помер у віці 60 років 25 листопада 2020 року від серцевої недостатності через два тижні після операції на головному мозку.

Леопольдо Луке, нейрохірург, який провів успішну операцію на головному мозку Марадоні, і психіатр Агустіна Косачов, яка лікувала колишню футбольну зірку, є серед семи обвинувачених. Вони заперечили будь-які протиправні дії.

Аудіо приватних розмов між лікарями та людьми з оточення Марадони потрапило до ЗМІ та свідчить про те, що за футболістом не стежили належним чином.

Сім'я Марадони вважає Луке одним з винних у його смерті.

Для розслідування обставин смерті Марадони створено спеціальну медичну комісію. У її доповіді зазначається, що команда медиків діяла "недоречно, дефіцитно і необдумано" і залишила його "напризволяще".

Серед обвинувачених також дві медсестри, координатор-медсестра, лікар та психолог.

Розтин Марадони встановив, що він помер уві сні від гострого набряку легенів, скупчення рідини в легенях через застійну серцеву недостатність.

У звіті щодо токсикології не виявлено алкоголю та незаконних речовин, однак використовувалися психотропні препарати для лікування тривоги та депресії.

Давати свідчення обвинувачені почнуть з 31 травня.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року. Йому було 60 років. На початку листопада 2020 року Марадона переніс операцію на головному мозку. 11 листопада він був виписаний з лікарні.

Поліція почала розслідування щодо особистого лікаря Марадони Леопольдо Луке та провела низку обшуків вдома та у його клініці. Лікаря запідозрили у ненавмисному вбивстві футболіста.

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