Смерть мальчика в стоматологии Киева: начато уголовное производство

Правоохранители установили, что семилетний ребенок умер во время того, как получал стоматологические услуги в одной из частных клиник Киева. Остановка сердца мальчика наступила после введения анестезии, а реанимационные мероприятия, которые были приняты в течение двух часов - не помогли.

В прокураторе отметили, что причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг будет установлено в ходе расследования.

Если будет выявлена вина медицинских работников, им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Причем с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью тоже до трех лет.

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 140 УК Украины - ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.