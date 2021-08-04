Смерть глави "Білоруського будинку в Україні" та затримання Чауса: новини за 3 серпня

В Києві знайшли мертвим зниклого главу "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, колишнього суддю Миколу Чауса затримали в "Феофанії", Україна отримала ще одну медаль на Олімпіаді. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 3 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

У Києві знайшли повішеним голову "Білоруського дому в Україні" Шишова

У Києві знайшли мертвим голову "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Його знайшли повішеним сьогодні в одному з київских парків.

В "Білоруському домі в Україні" стверджують, що за їх загиблим головою велося стеження. Про ці факти було ряд попереджень. В організації вважають, що вбивство було сплановано для "ліквідації небезпечного режиму білоруса".

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

НАБУ заявило про затримання Чауса у "Феофанії". Після цього він знову опинився в ізоляторі СБУ

У вівторок, 3 серпня, колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус був затриманий НАБУ в лікарні Феофанія. Після цього він був доставлений в ізолятор СБУ.

Нагадаємо, що НАБУ звинуватило СБУ в тому, що вони вкривають Чауса. У НАБУ завили, що попросили двічі передати їм Чауса, але спецслужби це прохання проігнорували. Раніше повідомлялося, що Чаус сам попросив допомоги у СБУ.

В Одесі на вулиці застрелили чоловіка. Поліція ввела операцію "Сирена"

В Одесі невідомий вистрілив у чоловіка, який пізніше помер у лікарні. Злочинець втік з місця подій на автомобілі "Мерседес".

Інцидент стався на вулиці Малиновського, у дворі однієї з багатоповерхівок. Аби затримати злочинця, у місті було введено операцію "Сирена". Попри госпіталізацію, потерпілий помер внаслідок кульового поранення. Злочинцю загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

"Бронза", два фінали в боротьбі і надія на синхроністок: підсумки дня на ОІ-2020

Українська спортсменка Алла Черкасова здобула "бронзу" на Олімпіаді-2020. Це сьома нагорода України в Токіо.

Також наші борці гарантували ще дві медалі, пройшовши у фінали. Детальніше про виступи українців - в матеріалі РБК-Україна.

"Квіти України" отримали статус об'єкта культурної спадщини. Будівлю охоронятимуть

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" отримав статус щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Будівля відтепер знаходитиметься під охороною.

Так, будь-які роботи на об’єкті будуть здійснюватись винятково за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації.

Град та шквали: ДСНС попередила про негоду 4 серпня

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про негоду в низці областей. 4 серпня очікуються град й шквали першого рівня небезпечності.

Згідно з повідомленням ДСНС, негоду варто очікувати:

вдень у західних регіонах;

у Житомирській області;

у Вінницькій області;

Град й шквали 15-20 м/с можливі також й в окремих районах.