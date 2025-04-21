Смерть Франциска: что это значит для Киева и кто из украинцев будет выбирать нового Папу

После смерти Папы в католической церкви начинается особый период. Как именно церковь переживает это время, что означает смерть Папы для Украины и как выглядит будущее католицизма.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Алексей Самсонов, директор "Радио Мария", римо-католический священник.

Sede Vacante: когда Папа умер, а новый еще не избран

"В самой церкви происходит такое чрезвычайное время, которое называется Sede Vacante, то есть вакантный престол. Это когда нет Папы, нет видимого главы церкви", - объясняет Самсонов.

По его словам, похороны Папы должны состояться в течение 4-6 дней, после чего начнется подготовка к конклаву - собранию кардиналов для выбора нового Папы.

"После смерти Папы созывается конклав. Все кардиналы до 80 лет принимают в нем участие. Из украинцев пока есть только один кардинал - отец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии", - рассказывает священник.

Во время конклава кардиналы физически изолируются: "Они входят в Ватикан, закрываются буквально на ключ. Никакого общения с миром. Интернет, телефон - все отключено, чтобы никто не имел влияния".

Консерваторы или реформаторы: куда движется церковь

Папа Франциск известен как понтифик, который пытался модернизировать церковь. Но после его смерти снова актуализируется вопрос о балансе между традицией и реформами.

"Католическая церковь - это один миллиард людей, и все могут иметь разные взгляды относительно различных ситуаций. Кто-то имеет более либеральные взгляды, а кто-то - консервативные", - говорит Самсонов.

По его словам, кардиналы будут голосовать согласно своему представлению о будущем церкви - должна ли она быть более либеральной или более традиционной, сосредоточенной на молитве и евангельских ценностях.

В то же время священник подчеркивает: "Есть обетование Иисуса Христа, что "ничто не может преодолеть церковь". Независимо от того, кто будет Папой, церковь будет существовать и провозглашать Евангелие. Церковью руководит сам Христос".

"Мы потеряли друга": что означает смерть Папы для Украины

"Я думаю, что мы, как Украина, потеряли человека, который, несмотря ни на что, был нашим другом. Мы не всегда понимали Папу, это факт. Но он любил Украину и переживал за нее", - отмечает Самсонов.

По словам священника, Папа Франциск помогал Украине как официально, так и неофициально: гуманитарная поддержка, содействие в обменах пленными, встречи с украинцами.

"Я думаю, сейчас какие-то вещи, которые были закрыты, будут выходить наружу", - добавляет он.

Священник вспомнил и последнее обращение Папы перед смертью: "Молимся за мученическую Украину и молимся за справедливый мир для Украины".

"Каждое слово Папы имеет значение. Когда он говорит "справедливый", то это справедливый - не мир за счет кого-то, а справедливый мир", - заключает Самсонов.