Смерть мужчины в Житомирском ТЦК: стали известны подробности трагедии

Из-за смерти мужчины, умершего через несколько дней после посещения ТЦК в Житомирской области, назначили служебное расследование. Были установлены обстоятельства смерти военнообязанного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП в Facebook.
Инцидент произошел в городе Барановка. В ходе расследования выяснилось, что 28 мая военнообязанный с признаками алкогольного опьянения был доставлен во 2-й отдел Звягельского районного ТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. В связи с состоянием прибывшего было принято решение отправить указанного гражданина домой. Однако он попросил остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и учитывая плохое самочувствие в результате употребления алкоголя.
Как отмечают в ТЦК, через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись.
Военные заявляют, что утром 29 мая у мужчины произошел первый эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной и ударился головой. Ему была оказана домедицинская помощь, вызвали "скорую". Вскоре произошел второй эпилептический приступ. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного.
После четырех дней, проведенных в больнице, 2 июня по линии правоохранительных органов поступило сообщение о смерти мужчины.
"Также предварительно установлено, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических нападений и оказании медицинской помощи. Исходя из сложившейся ситуации можно предположить, что определенные лица паразитируют на общественно чувствительной теме, пытаясь сорвать мобилизацию, и манипулируют общественным мнением", - заявляют в ТЦК.
Напомним, ранее Житомирский областной ТЦК сообщил о смерти военнообязанного после посещения ТЦК. Пресс-служба военкомата заявляла, что у мужчины произошел эпилептический приступ, его госпитализировали. Через несколько дней он умер в больнице.
Правоохранители начали расследование по факту смерти военнообязанного мужчины после посещения ТЦК в Звягеле
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