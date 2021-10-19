Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу та вакцинальний бум в "червоній" зоні: новини за 18 жовтня

У деяких містах "червоної" зони утворилися черги до центрів вакцинації, брат загиблого мера Кривого Рогу знайдений мертвим, МВФ заявив про успішне завершення місії в Україні. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 18 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Вакцинальний бум, транспортний колапс та ігнорування обмежень: ситуація в областях "червоної" зони

Відсьогодні в "червоній" зоні карантину 5 областей. У деяких містах утворилися черги до центрів вакцинації і транспортний колапс.

Так, минулі вихідні стали рекордними за кількістю щеплень від коронавірусу в Одесі та області. А в деяких центрах вакцинації Дніпра бажаючих вакцинуватися настільки багато, що створюються величезні черги. "Червона" зона в Херсоні призвела до транспортного колапсу. Тим часом У громадському транспорті Запоріжжя повністю ігнорують карантинні обмеження. Детальныше про ситуацыю в областях "червоної" зони - в матеріалі РБК-Україна.

Брата загиблого мера Кривого Рогу знайдено мертвим

Тіло рідного брата загиблого мера Кривого Рогу Андрія Павлова знайшли в власній квартирі. Поліція встановлює обставини смерті. Повідомляється, що напередодні чоловік скаржився на самопочуття.

За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. За словами знайомого загиблого, Павлов телефонував йому вранці з проханням привезти йому води через те, що почував себе погано з учорашнього дня. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий. Працюють експерти та слідчо-оперативна група.

Кремль про можливість вступу України до НАТО: будемо змушені вжити активні заходи

У Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до НАТО. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це стало б найгіршим сценарієм.

"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив Пєсков.

МВФ заявив про успішне завершення місії в Україні. Може виділити 700 млн доларів кредиту

Місія Міжнародного валютного фонду успішно завершила місію в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні 700 млн доларів.

"Група місії МВФ і влада України досягли угоди на рівні персоналу про оновлений набір економічних, фінансових і структурних заходів політики, які допоможуть подолати кризу в економіці та охороні здоров'я, викликану COVID-19, при збереженні макроекономічної та фінансової стабільності, зниженні уразливості та усунення основних перешкод для приватних інвестицій", - заявила глава Місії Іванна Владкова-Голлар.

Температура продовжує знижуватися: синоптики розповіли, де сьогодні пройдуть дощі

Погода в Україні сьогодні, 19 жовтня, буде прохолодною. При цьому на сході і частині півдня очікуються опади у вигляді дощу. На решті території буде сухо.

Нагадаємо, синоптики розповіли, кому не пощастить з погодою найближчими днями. Також раніше синоптики назвали точну дату потепління в Україні.