Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу: поліція встановлює обставини

"18 жовтня до поліції надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", - пише пресслужба.

За словами знайомого загиблого, Павлов телефонував йому вранці з проханням привезти йому води через те, що почував себе погано з учорашнього дня.

"Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий", - відзначає пресслужба.

Наразі на місці подій працюють експерти та слідчо-оперативна група. Тіло Андрія Павлова направлять на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

Правоохоронці встановлюють обставини події.