Смерть бійця "Азова": підозрюваного взяли під варту

Фото: Олег Черевко (azov.org.ua)

Суд взяв підозрюваного під варту без права внесення застави на 60 днів

Запорізький апеляційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному в нападі на бійця "Азова" Олега Черевко, після чого той помер у лікарні. Підозрюваного взяли під варту без права внесення застави на 60 днів.

Про це повідомили в прес-службі суду.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів сьогодні, 29 липня, задовольнивши, таким чином, апеляцію прокурорів.

"Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, погодилася з доводами прокурора та задовольнила апеляційну скаргу, змінивши громадянину Т. запобіжний захід на утримання під вартою без права внесення застави", - повідомили в суді.

Нагадаємо, увечері 21 липня в Запоріжжі побили бійці батальйону "Азов" Олега Черевко, він потрапив у лікарню у стані коми.

Через кілька днів Черевко помер у лікарні від отриманих травм.

Як повідомляло РБК-Україна, спочатку нападника на бійця "Азова" відпустили під заставу в 40 тисяч гривень, таке рішення було прийнято ще до того, як Черевко помер у лікарні.