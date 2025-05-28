Смерть по желанию? Почему во Франции могут начать помогать людям умирать

Что предлагает изменить законопроект и для кого

Сегодня во Франции разрешена только так называемая пассивная эвтаназия - отказ от искусственного поддержания жизни или глубокая седация перед смертью.

Между тем поддержанный Национальной ассамблеей законопроект предлагает легализовать так называемую ассистированную смерть или эвтаназию (разрешить тяжело больным людям получать помощь для того, чтобы умереть).

Важно, что к пациентам, которые хотят осуществить ассистированную смерть (суицид), есть ряд требований:

они должны быть совершеннолетними (старше 18 лет);

они должны быть гражданами Франции (или иметь вид на жительство в этой стране);

у них должно быть официально диагностировано "серьезное, неизлечимое, опасное, прогрессирующее заболевание" или "смертельное заболевание" (при этом оно должно вызывать "постоянные, невыносимые физические или психологические страдания", с которыми нельзя справиться с помощью лечения);

они должны сами обратиться к специалисту с просьбой помочь им умереть (то есть они должны быть способны сознательно выражать мысли и принимать решения).

Согласно документу, решать, имеет ли право пациент получить доступ к "смертельному веществу" (если он выразил такое желание), смогут медики.

Несмотря на то, что окончательное решение об эвтаназии будет за врачом пациента, перед его принятием он должен посоветоваться с другим врачом (который специализируется на патологии пациента) и еще с одним медиком (который ухаживал за пациентом).

Законопроект уточняет, что ввести лекарства для прекращения жизни (осуществить эвтаназию) пациент сможет:

либо самостоятельно;

либо с помощью медперсонала.

Французское правительство охарактеризовало этот закон как "этический ответ на необходимость поддержки больных и страдающих".

Когда во Франции могут разрешить ассистированную смерть

В первом чтении за так называемый законопроект про "конец жизни" (который вызвал волну активных обсуждений среди политиков и обычных граждан), проголосовали 305 депутатов нижней палаты парламента Франции.

Против выступили 199 представителей Национальной ассамблеи. Они считают, что принятие такого закона будет подвергать опасности уязвимые группы людей (особенно молодежь и людей с психическими расстройствами).

Стоит отметить, что среди тех, кто поддержал скандальный законопроект, - большинство депутатов-центристов и их союзников, а также левых. Между тем большинство правых и крайне правых депутатов - проголосовали против.

Далее законопроект должен быть передан в Сенат (верхнюю палату парламента), где его могут попытаться изменить (изъять те или иные положения).

После этого он должен вернуться обратно в нижнюю палату - для второго чтения.

Учитывая это, эксперты предполагают, что до конца года законодательная инициатива вряд ли будет принята.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон (обещавший внедрить этот закон во время своей предвыборной кампании) предположил: если обсуждения в обеих палатах парламента не приведут к соглашению между ними, этот вопрос может быть вынесен на референдум.