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Смерть атташе США в Киеве: в Госдепе назвали предварительные данные по причине трагедии

Фото: Мэтью Миллер, представитель Госдепа США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер подтвердил информацию о смерти в Киеве атташе американского посольства в Украине. По предварительным данным, дипломат, чье тело недавно было обнаружено в отеле Hilton, умер естественной смертью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Госдепа США Мэтью Миллера в Вашингтоне.

В ходе выступления перед представителями СМИ он заявил, что американская сторона может "подтвердить смерть госслужащего США, подчиненного руководителю миссии в посольстве в Киеве".

Он также высказался относительно причины, которая могла привести к смерти атташе посольства.

"Есть понимание, что он умер естественной смертью", - заявил Миллер.

Что предшествовало

Напомним, ранее РБК-Украина из собственных источников узнало, что в Киеве в отеле Hilton в одном из номеров было обнаружено тело атташе посольства США в Украине. Отмечалось, что это произошло 25 июня.

Американский чиновник приехал в Украину 15 июня, также сообщалось, что у него якобы был повышенный уровень холестерина.

Информацию о смерти атташе РБК-Украина подтвердили в посольстве США в Киеве. Вместе с тем, там отказались комментировать смерть их сотрудника, аргументируя это вопросом конфиденциальности.

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КиевСоединенные Штаты Америки