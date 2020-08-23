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Сміливо беріть з запасом! Дієтологи назвали топ довговічних продуктів

Неділя 23 серпня 2020 11:30
Сміливо беріть з запасом! Дієтологи назвали топ довговічних продуктів
Названо топ довговічних продуктів (pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Ці продукти можуть зберігатися дуже довго

Карантин, який пов'язаний з коронавірусом, змусив багатьох людей запастися продуктами харчування. Але не варто забувати про терміни придатності. Для наочності складено перелік продуктів, які можуть зберігатися довше інших, передає видання Cosmopolitan.

Справжній мед, не містить у собі будь-яких добавок, може зберігатися неймовірно довго, тому й очолює цей список. Вживати його можна навіть по закінченню декількох років після виготовлення, незважаючи на те, що він до того часу, найімовірніше, зацукрується, що підтверджує лише те, що продукт справжній.

Цукор може зберігатися до чотирьох років, однак для даного продукту дуже важливо дотримуватися правильних умов зберігання, інакше смак і колір можуть бути втрачені.

Консерви можуть зберігатися по-різному. Консерви, квасоля, кукурудза та інші овочеві і фруктові консерви можуть бути придатні до вживання до чотирьох років. М'ясні і рибні, навпаки, зберігаються значно менше.

Макаронні вироби з пшеничного борошна можуть бути придатні близько трьох років. Умови, в яких вони знаходяться, також важливо враховувати. Їх радять тримати в сухому і темному приміщенні при температурі не більше 30 градусів.

Чай. Термін придатності даного напою безпосередньо залежить від того, як сильно він подрібнений. Крупнолистий чорний чай зазвичай зберігає свої властивості 36 місяців. При цьому зберігати його можна лише при кімнатній температурі.

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