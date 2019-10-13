Сміливо! Аніта Луценко шокувала фанатів екстремально короткою зачіскою

Тренер проекту "Зважені та щасливі" Аніта Луценко в Instagram неодноразово захоплювала своїх шанувальників сміливістю і рішучістю. Ті, хто дивився телешоу з її участю, прекрасно знають про її емоційну стійкість і сили духу. Зараз знаменитість вирішила знову заявити про це своїм фанатам, опублікувавши знімок, на якому вона зображена з екстремально короткою стрижкою.

Аніта Луценко вважає, що важливо бути рішучим, саме тоді задумане буде реалізовуватися.

"Чому я змінила зачіску? Як не дико це звучить: ТОМУ, ЩО Я ПРОСТО ТАК ЗАХОТІЛА. Я звикла не мріяти і пестити ідеї та думки по 10 років, а брати і робити. А там вже красиво, негарно... Боже, яка різниця?! Ми, що народилися і живемо життя, щоб було все красиво ???! Жити життя - це бути щасливим і реалізовуватися, і виконувати задумане, і постраждати, якщо треба, винести щось нове... ось клянусь вам, якщо б я за життя думала: "а що люди скажуть?", а раптом не вийде, а раптом пошкодую, не потрібно робити те, що хочеш (це ж взагалі відхилення від норми), а потрібно боятися... то я була б точно менш щасливою і не уявляю де і як). Бажаю всім жити в кайф своє життя, а не тільки спостерігати за чужими", - написала тренер у своєму мікроблозі в Instagram.

Аніта Луценко в Instagram шокувала фанатів зовнішнім виглядом (скріншот: instagram.com/anitasporty)

Аніта Луценка (фото: instagram.com/anitasporty)

Під публікацією фанати захопилися кроком фітнес-тренера:

Так не дико це звучить, мене більше лякають люди, які ніколи не змінюються, особливо всередині. А волосся, це така собі втрата, треба - виростите собі нові.

А як же каре?

Знаєте, ви з новою зачіскою виглядаєте як дуже чарівна рокерша.

Дуже красиво)

Клас!!

Гармата.

Аніта! Дякую за сміливість! Дуже мотивує!

Аніта Луценко в Instagram шокувала фанатів зовнішнім виглядом (скріншоти: instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, що раніше Аніта Луценко вразила постарілим обличчям (фото).