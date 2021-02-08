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У Смілі сталася масова бійка на вокзалі

Новость на русском → Сміла, Понеділок 08 лютого 2021 15:50
У Смілі сталася масова бійка на вокзалі Фото: погром в гуртожитку (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Дмитро Левицький

У Смілі (Черкаська область) ввечері 6 лютого дві компанії влаштували масову бійку на залізничному вокзалі. Потім учасники одної з компаній влаштували погром в гуртожитку, де мешкали їхні опоненти.

Про це повідомила поліція Черкаської області на сторінці у Facebook.

Як з'ясували правоохоронці, ввечері 6 лютого на вокзалі побилися місцеві, загалом їх було близько 20. Причиною бійки стало те, що одна з компаній дуже гучно слухала музику в автомобілі. Бійка припинилася, коли одна з компаній втекла з місця події, а інша вирушила їх шукати в гуртожиток, де вони проживали.

"Приїхали за адресою проживання й там влаштували погром, бо учасників колотнечі вдома не було", - додали в поліції.

Один із мешканців Сміли розповів у Facebook про погром в гуртожитку. За його словами, в гуртожиток увірвалися 10 людей, влаштували погром та розбили ніс чоловіку.

Правоохоронці вже встановили всіх учасників бійки, з ними планують провести профілактичні заходи. Поліція порушила дві кримінальні справи за фактами хуліганства та порушення недоторканності житла.

"В ході слідства будуть встановлені причини конфлікту, мотиви учасників і дана оцінка діям кожного з них", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, в одному з сіл Львівської області нещодавно бійка переросла у стрілянину. Чоловік вирішив розборонити бійку за допомогою пострілу з рушниці в учасників конфлікту.

Також РБК-Україна писало, що в Ізмаїлі сталася стрілянина на дитячому майданчику. За інформацією поліції, підліток стріляв з травматичного пістолету у двох однолітків.

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