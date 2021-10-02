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Смарт-годинники за вакцинацію. У Болгарії запустили лотерею для COVID-щеплених 

Автор: Марія Кучерявець

У Болгарії запустили лотерею для заохочення громадян до вакцинації від коронавірусу. Так, до 31 жовтня жителі зможуть виграти смарт-годинники за зроблене щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Remonews.

Зокрема, громадянам розсилатимуть СМС із закликами "щепитися від COVID-19, оскільки це рятує життя"

Після чого, всі, хто вакцинуються до кінця жовтня, автоматично братимуть участь у розіграші 102 смарт-годинників.

Зазначено, що переможців лотереї обиратиме жеребкуванням Міністерство охорони здоров’я.

Всі умови лотереї, реєстраційна форма та додаткова інформація доступні на сайті відомства.

Відомо, що в Болгарії наразі найнижчий рівень вакцинації серед країн ЄС.

У загальній кількості в країні зроблено 2 530 744 щеплень, а 1 324 137 осіб вакциновані повністю.

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БолгарияВакцина від коронавірусу