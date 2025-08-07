Вкусный рис с овощами и курицей, который поможет похудеть: приготовьте уже сегодня

Легкий рис с овощами и курицей станет не только любимым блюдом, но и надежным союзником в борьбе за стройную фигуру. Он прост в приготовлении, питателен и богат белками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля
При похудении это блюдо - идеальное для ужина или обеда.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
Общее время приготовления блюда - 20 мин, вес всей порции - 1400 г.
В 100 г блюда:
Способ приготовления
Сначала на растительном масле обжарьте лук и морковь 5 мин. Добавьте мелко нарезанное филе, соль, перец, сушеный чеснок. Перемешивая жарьте 7 мин.
Далее добавьте перец и перемешивая жарьте еще 5-6 мин. Всыпьте отваренный рис, кукурузу, зеленый лук, немного соевого соуса.
В конце все тщательно перемешайте и блюдо готово.
