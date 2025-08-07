RU

Вкусный рис с овощами и курицей, который поможет похудеть: приготовьте уже сегодня

Рецепт вкусного риса с овощами и курицей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Легкий рис с овощами и курицей станет не только любимым блюдом, но и надежным союзником в борьбе за стройную фигуру. Он прост в приготовлении, питателен и богат белками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля

Рис с овощами и курицей: легкий рецепт

При похудении это блюдо - идеальное для ужина или обеда.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • куриное филе или индейки - 300 г
  • вареный рис - 500 г
  • кукуруза - 150 г
  • лук - 120 г
  • болгарский перец - 120 г
  • морковь - 120 г
  • зеленый лук - 50 г
  • соевый соус - 30 г
  • соль, перец и сушеный чеснок
  • масло для жарки - 15 г

Общее время приготовления блюда - 20 мин, вес всей порции - 1400 г.

В 100 г блюда:

  • калорий - 91
  • белков - 6,7
  • жиров - 1,6
  • углеводов - 12,4

Способ приготовления

Сначала на растительном масле обжарьте лук и морковь 5 мин. Добавьте мелко нарезанное филе, соль, перец, сушеный чеснок. Перемешивая жарьте 7 мин.

Приготовление риса с овощами (фото: кадр из видео)

Далее добавьте перец и перемешивая жарьте еще 5-6 мин. Всыпьте отваренный рис, кукурузу, зеленый лук, немного соевого соуса.

Приготовление риса с овощами (фото: кадр из видео)

В конце все тщательно перемешайте и блюдо готово.

Рис с овощами и курицей (фото: кадр из видео)

