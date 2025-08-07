Вкусный рис с овощами и курицей, который поможет похудеть: приготовьте уже сегодня

Легкий рис с овощами и курицей станет не только любимым блюдом, но и надежным союзником в борьбе за стройную фигуру. Он прост в приготовлении, питателен и богат белками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram -страницу фудблогера Алекса Миля

Рис с овощами и курицей: легкий рецепт

При похудении это блюдо - идеальное для ужина или обеда.

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

куриное филе или индейки - 300 г

вареный рис - 500 г

кукуруза - 150 г

лук - 120 г

болгарский перец - 120 г

морковь - 120 г

зеленый лук - 50 г

соевый соус - 30 г

соль, перец и сушеный чеснок

масло для жарки - 15 г

Общее время приготовления блюда - 20 мин, вес всей порции - 1400 г.

В 100 г блюда:

калорий - 91

белков - 6,7

жиров - 1,6

углеводов - 12,4

Способ приготовления

Сначала на растительном масле обжарьте лук и морковь 5 мин. Добавьте мелко нарезанное филе, соль, перец, сушеный чеснок. Перемешивая жарьте 7 мин.

Приготовление риса с овощами (фото: кадр из видео)

Далее добавьте перец и перемешивая жарьте еще 5-6 мин. Всыпьте отваренный рис, кукурузу, зеленый лук, немного соевого соуса.

Приготовление риса с овощами (фото: кадр из видео)

В конце все тщательно перемешайте и блюдо готово.

Рис с овощами и курицей (фото: кадр из видео)