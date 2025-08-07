Вкусный рис с овощами и курицей, который поможет похудеть: приготовьте уже сегодня
Легкий рис с овощами и курицей станет не только любимым блюдом, но и надежным союзником в борьбе за стройную фигуру. Он прост в приготовлении, питателен и богат белками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля
Рис с овощами и курицей: легкий рецепт
При похудении это блюдо - идеальное для ужина или обеда.
Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:
- куриное филе или индейки - 300 г
- вареный рис - 500 г
- кукуруза - 150 г
- лук - 120 г
- болгарский перец - 120 г
- морковь - 120 г
- зеленый лук - 50 г
- соевый соус - 30 г
- соль, перец и сушеный чеснок
- масло для жарки - 15 г
Общее время приготовления блюда - 20 мин, вес всей порции - 1400 г.
В 100 г блюда:
- калорий - 91
- белков - 6,7
- жиров - 1,6
- углеводов - 12,4
Способ приготовления
Сначала на растительном масле обжарьте лук и морковь 5 мин. Добавьте мелко нарезанное филе, соль, перец, сушеный чеснок. Перемешивая жарьте 7 мин.
Приготовление риса с овощами (фото: кадр из видео)
Далее добавьте перец и перемешивая жарьте еще 5-6 мин. Всыпьте отваренный рис, кукурузу, зеленый лук, немного соевого соуса.
Приготовление риса с овощами (фото: кадр из видео)
В конце все тщательно перемешайте и блюдо готово.
Рис с овощами и курицей (фото: кадр из видео)
