RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Слуге народа" отреагировали на драку с участием нардепов Дмитрука и Куницкого

Фото: нардепы Артем Дмитрук и Александр Куницкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В "Слуге народа" считают неприемлемой ситуацию с участием нардепов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Сегодня в сети появилось видео, как они избивают человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

"То, что мы увидели на видео, неприемлемо и недопустимо, и мы осуждаем любые проявления насилия в обществе", - подчеркнула Палийчук.

Она отметила, что фракция ожидает результаты проверки этого инцидента правоохранительными органами.

"И считаем, что по ее результатам должна быть дана юридическая квалификация, а виновные должны понести наказание, независимо от статусов", - добавила представитель фракции.

Драка с участием Дмитрука и Куницкого

Напомним, сегодня в сети появилось видео, на котором Дмитрук и Куницкий избивают человека. Позже также было опубликовано видео, на котором потерпевший рассказал, что Дмитрук и Куницкий якобы требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку.

В то же время, Дмитрук рассказал свою версию событий. По его словам, инцидент произошел во время рейда в мошеннический колл-центр, а пострадавший парень - это якобы подставное лицо. Во время прошлой проверки этого колл-центра, как утверждает Дмитрук, он якобы пытался спровоцировать народных депутатов.

Драку с участием нардепов также подтвердила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Больше о ситуации читайте в материале проекта Styler РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народаАлександр КуницкийКиев