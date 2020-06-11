У "Слузі народу" пояснили, чому Герус виштовхує з ринку "зелених" інвесторів

Листування народних депутатів Андрія Геруса та Андрія Жупаніна з неприємними висловлюваннями щодо інвесторів в зелену електроенергію може бути частиною цілеспрямованої кампанії комітету з енергетики з виштовхування з ринку "зелених" інвесторів.

Про це заявила народний депутат від "Слуги народу" Людмила Буймістер, передає РБК-Україна.

"[Не тільки листування], але в принципі вся позиція і політика комітету з енергетики за останні 9 місяців однозначно показує, що інвесторам в "зелену" генерацію в Україні не раді. Все це виглядає спробою довести ситуацію до непоправної кризи, оскільки, паралельно з цим, інвесторам в "зелену" генерацію зараз не платять взагалі вже упродовж 4 місяців. І загальна сума боргу перед "зеленими" становить близько 14 млрд грн. Їх просто виштовхують з ринку, і я вже мовчу про будь-який подальший розвиток галузі", - заявила Буймістер.

Нардеп вважає, що голова комітету Андрій Герус може працювати в інтересах "фіктивних трейдерів", за якими стоїть "Центренерго". Нагадаємо, згідно з журналістськими розслідуваннями "Центренерго" останні місяці може контролювати олігарх Ігор Коломойський.

"На цьому заробляється в день понад 1 млн доларів, системі ж це генерує збитків 3,5 млрд грн в місяць. Тільки за травень там близько 3,5 млрд грн накопичилося додаткових боргів. Ця ситуація вигідна ланцюжку фіктивних трейдерів, в кінці яких все одно стоїть той же кінцевий споживач. Цей кінцевий споживач "Центренерго". Всі вони відомі", - додала Буймістер.

На її думку, ситуація є критичною, а на прийняття рішення залишається менш як місяць.

"Критичність ситуації полягає в тому, що вся наша енергосистема тримається на тому, у кого першого здадуть нерви. Перший кредитор, перед яким є прострочені зобов'язання, який заявиться в суд, запустить ланцюгову реакцію і за принципом доміно просто розвалиться, збанкрутує вся українська енергетична система. На сьогодні обсяг боргів перед зеленою генерацією становить майже 14 млрд грн. Якщо ми підемо на канікули на два місяці, не прийнявши необхідних законодавчих змін, то за великим рахунком можна не повертатися в парламент. До цього моменту вже всі невідворотні події відбудуться", - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, раніше інвестори в "зелену" енергетику попросили президента Володимира Зеленського про зустріч, щоб досягти компромісної угоди про перегляд "зелених" тарифів і гарантувати виконання досягнутих з урядом домовленостей.