"Слуга народу" про вакцину Covishield: ще рано від неї відмовлятися

"Ті країни, які почали відмовлятися (від вакцини AstraZeneca - ред.), у них точно ширше процес пройшов, щоб отримати якісь результати у себе всередині... Якщо у нас поки немає достатньої кількості випадків вакцинації, то відмовлятися, мені здається, рано. Давайте трохи повакцинуємся", - заявив він.

За його словами, в першу чергу прищепити від коронавірусу необхідно ті групи, які мають широкий контакт з населенням. Зокрема, медичних працівників, соцпрацівників і поліцейських.

"А тоді будемо робити далекосяжні висновки. Я думаю, що питання вакцинації важливий, враховуючи, що у нас починається поки поступове збільшення випадків коронавірусу. Є ризик ввійти в третю хвилю, єдиний шанс не ввійти (у неї - ред.) - це вакцинації ... Якби увійшли в третю хвилю, тоді почнеться локдаун і все інше", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, низка європейських країн на час призупинили застосування вакцини AstraZeneca серії ABV5300 з-за можливих побічних ефектів, зокрема утворення тромбів. Партія даної серії була доставлена в 17 країн Євросоюзу і містить 1 млн доз вакцини.